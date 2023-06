Roma, l’agente di Smalling in visita a Trigoria: il rinnovo è solo una formalità

Dopo la sconfitta in finale di Europa League, per la Roma è il momento di preparare al meglio la partita di domenica contro lo Spezia ma anche e soprattutto iniziare a mettere le basi per il prossimo futuro del club. Una delle colonne portanti della rosa del futuro sarà ancora Chris Smalling. Quest'oggi il suo agente, James Featherstone, ha fatto visita al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria per limare gli ultimi dettagli che lo porteranno a firmare un biennale (fino al 2025) con un ingaggio da circa 3,5 milioni di euro l'anno. Per l'ufficialità è solo questione di giorni ma il futuro nella Capitale dell'ex Manchester United non è più in discussione ormai da diverse settimane.