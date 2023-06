Dall’Inghilterra: Abraham nel mirino dell’Everton. Pronta un’offerta da 30 milioni

Dopo la partita di domenica contro lo Spezia, per la Roma inizierà ufficialmente la preparazione alla prossima stagione a cominciare dal calciomercato. Per Pinto la missione non sarà delle più semplici visto il settlement agreement firmato con la Uefa e prima di comprare sarà costretto a cedere pezzi importanti della rosa. Tra i maggiori candidati alla partenza, c'è Tammy Abraham che, come riportato dal quotidiano inglese The Sun, è nel mirino dell'Everton. I Toffees, dopo una stagione deludente con la salvezza strappata all'ultima giornata, hanno individuato nell'attaccante ex Chelsea il profilo ideale per la prossima stagione visti i ripetuti infortuni di Calvert-Lewin e Maupay. Il club di Liverpool sarebbe pronto a far recapitare a Trigoria un'offerta da 27 milioni di sterline (circa 31 milioni di euro), cifra inferiore rispetto a quella versata dalla Roma nelle casse del Chelsea nell'estate del 2021.