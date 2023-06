I Friedkin a Trigoria con Mourinho. Ma niente annunci

A Trigoria tutti hanno le bocche cucite, visto che ieri nelle stanze presidenziali c’era Dan Friedkin. Non proprio una cosa così frequente, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, mentre assai più spesso è facile trovare nel centro sportivo suo figlio Ryan, vice presidente. Il proprietario statunitense ha finalmente incontrato José Mourinho, anche se solo per un saluto rapido, dandosi appuntamento a breve per un incontro più operativo. I nodi d’altronde sono diversi. Il primo è che solo l’esito della partita di domani contro lo Spezia deciderà se la Roma giocherà la Conference o l’Europa League (a meno che la Uefa non intervenga direttamente sulla Juventus), con tutta la diversità di scenari economici che potrebbero aprirsi. Il secondo è legato più strettamente ai desideri dell’allenatore portoghese. Un mercato ambizioso deve essere parametrato entro i paletti fissati dal “settlement agreement” sottoscritto con la Uefa e, in attesa di produrre nuovi ricavi, senza la qualificazione in Champions è difficile fare miracoli. Anche la richiesta dello Special One di essere affiancato da un dirigente forte che difenda la società sul fronte arbitrale occorre che vada vagliata, perché scelte del genere non si improvvisano.