Roma, Mourinho vuole un dirigente di alto livello. Da Totti a Boniek: tutti i nomi

Mourinho ha fatto le sue richieste alla società e, come fa da qualche mese a questa parte, le ha dichiarate pubblicamente senza peli sulla lingua. José vuole restare alla Roma, ma non vuole essere un uomo solo al comando. Per questo ha chiesto al suo fianco un dirigente forte in grando di aiutarlo. Tiago Pinto potrebbe lasciare Trigoria e secondo quanto riporta Calciomercato.com sono due i nomi più graditi dal tecnico: uno è Francesco Totti e l'altro Zibi Boniek. Col primo si sono sentiti qualche settimana ma per un consiglio immobiliare. Il suo ritorno aiuterebbe il portoghese ad essere meno solo nelle consuete battaglie. Mentre l'entrata del polacco ex Roma sarebbe un ingresso più diplomatico. In caso di addio di Pinto sarà importante cercare un ds. Lina Souloukou si sta già muovendo e vorrebbe portare nella capitale Francois Modesto, ora al Monza. I due hanno lavorato insieme all’Olympiakos. E circolano anche voci dell'interessamento di un ricco imprenditore greco per quanto riguarda il progetto stadio di Pietralata.