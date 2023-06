Papu Gomez difende Taylor: “È stato bravo. La Roma si è lamentata troppo”

Un'onda di commenti e opinioni sull'arbitraggio della finale di Europa League sta riempiendo il web da giorni. L'attaccante argentino prende le parti del direttore di gara "Per me ha arbitrato bene"

Da mercoledì sera non si parla di altro se non dell'arbitraggio, per alcuni inaccettabile per altri corretto, da parte di Taylor nella finale di Europa League tra Siviglia e Roma. Tra i vari commenti riguardo la direzione del match, si è espresso anche uno degli attaccanti del club andaluso: Papu Gomez. L'argentino ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un'intervista a SportItalia dopo aver ottenuto la vittoria della coppa europea contro i giallorossi. Quando gli è stato chiesto di esprimere la propria opinione sull'arbitraggio di Taylor, il giocatore risponde: "Penso che l'arbitro sia stato bravo. Forse erano loro a chiedere un po' troppo. Per me è stato bravo."