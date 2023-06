Xavi contro Mou: “Spero di non offrire mai un’immagine così”. Ma ha fatto di peggio

Le immagini della sfuriata di José Mourinho nei sotterranei della Puskas Arena nei confronti dell'arbitro Taylor, stano facendo il giro del mondo ancor di più degli errori commessi dallo stesso arbitro inglese durante la finale di Europa League con il Siviglia. Sul comportamento dello Special One si è espresso in conferenza stampa anche Xavi Hernandez, ex leggenda e attuale allenatore del Barcellona: "Ognuno si comporta come gli pare, se ti senti danneggiato in una finale... Ma noi giocatori e allenatori dobbiamo essere da esempio". Queste le prima parole di Xavi che ha poi concluso: "Come chiediamo di non essere insultati, dobbiamo essere i primi a dare l'esempio. La condotta è molto importante, spero di non offrire mai un'immagine del genere". In realtà l'attuale tecnico blaugrana si è reso più volte protagonista di lamentele nei confronti degli arbitri come quando lo scorso 4 ottobre a San Siro, in un match contro l'Inter fece più volte il "gesto dei soldi" come ad accusare la società nerazzurra di aver pagato il direttore di gara.