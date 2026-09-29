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Svelate le prime anticipazioni della prima e terza maglia.

Il centenario si avvicina e la Roma prepara un anno che sarà speciale per il club e per i suoi tifosi. La speranza, ovviamente, è quella di arrivarci con un trofeo da festeggiare. Chissà. Intanto, però, la curiosità è tutta per le maglie che accompagneranno una stagione così importante. Sono arrivate le prime indiscrezioni sulla prima e sulla terza divisa del 2027. La maglia principale dovrebbe essere un omaggio al Roman Club, con il rilascio previsto tra maggio e giugno 2027. La terza, invece, sarà dedicata all’Alba, altro pezzo di storia legato alle origini del club. Il centenario, però, non riguarda soltanto le maglie. Ieri è arrivato un altro passaggio storico per la Roma: la Conferenza dei Servizi ha dato il via libera al nuovo stadio di Pietralata. Oggi, nell’area destinata all’impianto, sono iniziati anche alcuni scavi. E proprio lo stadio guarda già al futuro. In vista di Euro 2032, Malagò ha confermato la presenza dello stadio nel dossier italiano: "Ci sarà anche l'impianto di Pietralata". Molina e Dybala rimarranno a Roma: il club ha emesso una nota ufficiale per confermare la scelta di tenere nella Capitale i due argentini. La partita contro il Como è troppo importante. Niente Messi, quindi, per i due albiceleste.

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