Molina e Dybala non andranno da Messi. Ora è ufficiale. I dubbi sulla loro presenza alla festa d'addio dell'ex Barcellona in Argentina sono stati sciolti dalla Roma, che ha deciso di non concedere ai due giocatori il via libera per la partenza. Dybala e Molina erano attesi alla serata dedicata a Messi, in programma il 6 ottobre in occasione della sfida tra Argentina e Benin. I due romanisti sono legati alla Pulce anche dalla vittoria del Mondiale 2022, ma alla fine non saranno presenti. La Roma ha spiegato la decisione attraverso una nota ufficiale. "AS Roma comunica che Paulo Dybala e Nahuel Molina non parteciperanno all’evento organizzato in Argentina per la partita tra Argentina e Benin del 6 ottobre. La Società riconosce il valore dell’appuntamento per i due calciatori, legati a Lionel Messi e protagonisti con lui della vittoria al Mondiale 2022. La scelta del Club risponde a motivi sportivi e logistici, legati alla durata del viaggio intercontinentale e alla vicinanza degli impegni ufficiali. L'AS Roma esprime il massimo rispetto per Lionel Messi e per la sua straordinaria carriera, augurando a lui e alla Federazione argentina una serata speciale."