Giovanni Malagò, presidente della Federcalcio, al termine della Giunta straordinaria del CONI ha parlato del nuovo stadio della Roma parlando della possibilità di introdurre lo stadio all’interno del dossier per EURO 2032: "C’è poco di politica nel dossier, ci sono dei parametri che l’Uefa ci ha mandato, li devi incrociare con gli uffici tecnici. Gli stadi non sono pronti, eccetto uno, ma bisogna garantire che certe cose ci saranno". Malagò ha poi concluso: "La chiusura della conferenza dei servizi è il requisito che chiude tutti questi parametri, per cui lo stadio della Roma sicuramente starà nel dossier, poi cosa succederà chi vivrà lo vedrà".