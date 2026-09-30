C'è anche Donyell Malen al Tre Fontane per la seconda gara della Roma in Women's Champions League. Sugli spalti ad assistere al big match col Barcellona l'olandese è arrivato con la compagnia Delisha e si è seduto sui seggiolini. Ovviamente è passato pochissimo prima che i tifosi, grandi e piccini, si sono riversati sull'attaccante giallorosso chiedendo foto e autografi. Malen si è prestato senza problemi facendo felici tutti. In campo non c'era però la cognata Silver van Hetten, sorella proprio di Delisha ma che per Donny è praticamente come una sorella, da pochi giorni nuovo rinforzo della Primavera giallorossa.