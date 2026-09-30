L'attaccante della Roma è arrivato con la compagna Delisha e si è accomodato sugli spalti per il match di Women's Champions League

Redazione
Editoriale Battimuro - Cover

Malen è già nell’Olimpo. E noi ringraziamo Raspadori

Scegli Forzaroma.info come fonte preferita su Google

C'è anche Donyell Malen al Tre Fontane per la seconda gara della Roma in Women's Champions League. Sugli spalti ad assistere al big match col Barcellona l'olandese è arrivato con la compagnia Delisha e si è seduto sui seggiolini. Ovviamente è passato pochissimo prima che i tifosi, grandi e piccini, si sono riversati sull'attaccante giallorosso chiedendo foto e autografi. Malen si è prestato senza problemi facendo felici tutti. In campo non c'era però la cognata Silver van Hetten, sorella proprio di Delisha ma che per Donny è praticamente come una sorella, da pochi giorni nuovo rinforzo della Primavera giallorossa.

malen(1)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti