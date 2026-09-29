Nell'anno del centenario non poteva mancare un tributo all'Alba, uno dei tre club che hanno da vita alla nascita della Roma nel 1927. Secondo Footyheadlines la terza maglia per la stagione 2027/2028 sarà ispirata a quella della società sportiva romana. I colori saranno il bianco e il verde e lo stemma sarà quello con l'acronimo ASR. La divisa sarà firmata dall'Adidas che vestirà i giallorossi anche nell'anno del centesimo compleanno. Il 22 luglio 2027 è ancora lontano, ma già ci sono le prime indiscrezioni sulle future maglie.