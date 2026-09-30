Il Portogallo è a un passo dalla qualificazione ai prossimi Europei under 21. E contro Gibilterra c'è quello che è a tutti gli effetti un match point: alle 21 il fischio d'inizio con Rodrigo Mora confermatissimo nella formazione titolare, con il numero 10 sulle spalle. Il giocatore della Roma ha voglia di essere protagonista: con tre punti i lusitani salirebbero a quota 22 punti, 4 in più della Repubblica Ceca che ha già giocato. Con un turno solo da giocare, il Portogallo sarebbe così irraggiungibile e - come primo del girone B di qualificazioni - andrebbe direttamente all'Europeo.