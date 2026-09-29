Dopo l’anticipazione sulla terza maglia, Footy Headlines, portale specializzato in divise da calcio, ha svelato in anteprima anche i dettagli della maglia home della Roma per la prossima stagione, quella del centenario. Il kit sarà ispirato al Roman Football Club, una delle tre società che, insieme ad Alba e Fortitudo, diedero vita all'AS Roma nel 1927 per volontà di Italo Foschi. La maglia, firmata Adidas, dovrebbe essere caratterizzata dal rosso con dettagli dorati, richiamando così i colori dello storico club della Capitale. Per quanto riguarda lo stemma, la scelta dovrebbe ricadere sul logo moderno della Roma, preferito a quello utilizzato all’epoca dal Roman. Alla stagione del centenario manca ancora molto, ma iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sui kit che accompagneranno la Roma in un’annata particolarmente significativa per la storia del club. La data di rilascio è prevista per maggio-giugno del 2027.