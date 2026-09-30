Dopo le anticipazioni sulla prima e sulla terza maglia per la stagione 2027-28, quella del centenario della Roma, il portale specializzato FootyHeadlines ha rivelato alcuni dettagli anche della seconda maglia. Se la divisa home sarà dedicata al Roman e la terza all'Alba, era giusto che il kit away venisse dedicato alla terza società che diede vita all'AS Roma: la Fortitudo-Pro Roma. La Fortitudo-Pro Roma era caratterizzata dal bianco, rosso e blu e la sua divisa storica prevedeva una base bianca con una banda orizzontale rossoblù sul petto. La seconda maglia della prossima stagione della Roma, dunque, presenterà una base prevalentemente blu navy, abbinata a grafiche tono su tono e vivaci accenti rossi.