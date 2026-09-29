L'obiettivo è quello di riportare alla luce la cisterna del Castellum Aquae che sarà poi inglobata all'interno del progetto

Redazione
WhatsApp Image 2026-06-19 at 12.59.59

Roma, il nuovo stadio sarà un gioiello: tutti i dettagli

Scegli Forzaroma.info come fonte preferita su Google

Dopo l’importante passaggio di ieri, con il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione del nuovo impianto, proseguono i lavori nell’area destinata al nuovo stadio della Roma. Secondo quanto riportato dal giornalista Alessio Di Francesco, nella giornata di oggi sono in corso gli scavi archeologici nella zona di Pietralata, finalizzati a riportare alla luce la cisterna del Castellum Aquae. L’intervento consentirà di tutelare e valorizzare la struttura archeologica, che verrà poi integrata all’interno del progetto del nuovo stadio.

progetto nuovo stadio della roma pietralata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti