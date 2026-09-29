L'obiettivo è quello di riportare alla luce la cisterna del Castellum Aquae che sarà poi inglobata all'interno del progetto
Roma, il nuovo stadio sarà un gioiello: tutti i dettagli
Dopo l’importante passaggio di ieri, con il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione del nuovo impianto, proseguono i lavori nell’area destinata al nuovo stadio della Roma. Secondo quanto riportato dal giornalista Alessio Di Francesco, nella giornata di oggi sono in corso gli scavi archeologici nella zona di Pietralata, finalizzati a riportare alla luce la cisterna del Castellum Aquae. L’intervento consentirà di tutelare e valorizzare la struttura archeologica, che verrà poi integrata all’interno del progetto del nuovo stadio.
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