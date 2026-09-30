I tifosi della Roma tornano a poter seguire la squadra fuori casa. Domenica 11 ottobre, alla ripresa della Serie A, come riporta il 'Corriere dello Sport', sarà infatti consentito ai sostenitori giallorossi di assistere alla gara contro il Como nel settore ospiti, senza restrizioni sulla provenienza. Inizialmente era infatti stata vietata la vendita ai residenti nella regione Lazio, invece ora i biglietti potranno essere aquistati con l'unica condizione di essere "sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva As Roma ovunque residenti". L'ultima trasferta aperta ai romanisti risale al 18 gennaio, in occasione del successo per 2-0 sul Torino. Nella stessa giornata si registrarono infatti degli scontri in autostrada con i tifosi della Fiorentina, determinando poi così il provvedimento con lo stop alle trasferte dei sostenitori romanisti fino alla fine della stagione 2025-26, che ha poi compreso anche i match a Lecce e Torino di questa annata.