Il centrocampista francese è tornato sulle tante voci in estate, in Portogallo Rodrigo Mora super protagonista. Lo stadio di Pietralanta candidato a Euro 2032 nel dossier inviato dalla Figc
Castro, punta in ombra. Gasperini ha bisogno anche di lui
Friedkin a Copenaghen per l'EFC. Col nuovo stadio che sprint finanziario
La Roma attraversa una fase particolarmente positiva, tra il primato in campionato e il progetto del nuovo stadio. Dan Friedkin, presente all'assemblea dell'EFC a Copenaghen, ha sintetizzato così il momento del club, senza troppi giri: "Tra lo stadio e il primo posto, è davvero un grande momento per noi". Il nuovo impianto resta uno dei temi centrali: il piano economico prevede ricavi netti per circa 154 milioni di euro nel primo anno di attività, grazie soprattutto a hospitality e biglietteria. Lo stadio figura inoltre nel dossier inviato dalla FIGC alla UEFA in vista di Euro 2032. Intanto Dan e Ryan Friedkin parteciperanno in Scozia all'Alfred Dunhill Links Championship.
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