Roma, Mourinho lavora per vincere i big match. Stop Smalling, c’è lesione

Non comincia bene la settimana di lavoro dei giallorossi che, oltre all’assenza dei nazionali, devono fare i conti con l'infortunio al flessore della coscia destra del centrale inglese. Zaniolo non preoccupa, solo un leggero affaticamento...

Dopo il giorno di riposo concesso da Mourinho in seguito alla vittoria sull’Empoli per 2-0, i giallorossi non convocati dalle proprie nazionali si sono ritrovati al Centro Sportivo Fulvio Bernardini per una seduta mattutina. Presenti anche Zalewskie Zaniolo, che ha declinato la convocazione del c.t. Mancini a causa di un problema fisico avvertito contro Lazio ed Empoli. Si tratta di un affaticamento muscolare che non preoccupa lo staff di Mourinho, il numero 22, infatti, si è allenato individualmente, ma non si sottoporrà nemmeno a esami strumentali e contro la Juventus dovrebbe essere regolarmente a disposizione. Non sarà della partita Smalling, vittima di una lesione al flessore della coscia destra che lo terrà lontano dal campo per almeno tre settimane. Ennesimo stop per il centrale (o Paziente?) inglese che in un anno è stato ai box per quasi 200 giorni.