“Su le maniche”, la nuova iniziativa della Roma per la campagna vaccinale

Prosegue la collaborazione della società giallorossa con la Regione Lazio per sconfiggere il Covid-19

L'impegno della Roma nell'ambito della campagna vaccinale prosegue con l'iniziativa "Su le maniche". Dopo quella già condotta allo Stadio Olimpico qualche settimana fa, sarà nuovamente possibile vaccinarsi senza prenotazione grazie alla dedizione da parte della società capitolina in collaborazione con la Regione Lazio. Come recita il comunicato societario, "Il Club lancia dunque una nuova iniziativa volta a sensibilizzare quanti non si siano ancora vaccinati, con l'obiettivo di contribuire al completo ritorno alla vita sociale pre pandemia di COVID-19".

Grazie anche al contributo del Roma Club Testaccio, la prima giornata di "Su le maniche" è programmata per mercoledì 6 ottobre nel quartiere Testaccio, in piazza Santa Maria Liberatrice. Dalle ore 10.00 alle ore 18.30 chiunque voglia vaccinarsi (verrà somministrata il vaccino Moderna) potrà farlo presso la struttura predisposta della Regione Lazio, senza aver bisogno di prenotazione. Così come nella prima iniziativa presso lo Stadio Olimpico, anche stavolta i tifosi che aderiranno riceveranno un codice sconto, utilizzabile per l’acquisto di un biglietto di Roma-Bodo Glimt di giovedì 4 novembre.