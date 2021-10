Nzonzi: “Avevo diverse offerte, felice di aver scelto l’Al Rayyan”

Il Campione del Mondo 2016 ex Roma e Siviglia è stato presentato ai suoi nuovi tifosi qatarioti

Steven Nzonzi ha lasciato la Roma per legarsi con un contratto biennale con l'Al Rayyan. La squadra qatariota ha accontentato il suo allenatore Laurent Blanc nella richiesta di un sostituto a centrocampo dopo l'addio del camerunense Frank Kom, passato all'Al-Khor, altra squadra della Stars League. Come riporta il Qatar Tribune, durante la conferenza stampa di presentazione Nzonzi si è detto soddisfatto di aver fatto questa scelta, andando in una formazione dove giocherà insieme a calciatori del calibro di James Rodriguez.