Borsa, Roma a +15%: le azioni volano dopo il calo di settembre

Le azioni dei giallorossi hanno raggiunto 0,3925 euro, con una performance di +15,1% rispetto alla chiusura precedente

Le azioni della Roma hanno raggiunto 0,3925 euro, con una performance di +15,1% rispetto alla chiusura precedente. Si riaccende il titolo del club giallorosso, fa sapere Il Sole 24 Ore, dopo un mese di settembre in costante flessione (-16%) e anche i volumi di scambio, 5,3 milioni trattati, sono nettamente al di sopra degli standard degli ultimi mesi. A settembre erano tornate le ipotesi di un asse tra i soci di controllo del club giallorosso, la famiglia Friedkin, e il finanziere ceco Rodovan Vitek che ha investito nelle aree di Tor di Valle (zona sud-ovest della capitale) per far ripartire il progetto di un nuovo stadio di proprietà del club. Sull’area di Tor di Valle in estate la Giunta guidata da Virginia Raggi ha però revocato la delibera di pubblica utilità mettendo fine ai progetti del club in quegli spazi.