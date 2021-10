Polonia, Zalewski esentato dalla convocazione. Il ct: “Avrà il tempo necessario”

Le parole del ct: "Lo supportiamo pienamente, spero che torni presto a disposizione"

Nicola Zalewski ha ricevuto la convocazione dalla sua Polonia, ma purtroppo non prenderà parte alle prossime due partite a seguito della morte del padre il 24 settembre. Il centrocampista della Roma era stato chiamato dal ct Paulo Sousa per i match di qualificazione ai prossimi Mondiali contro San Marino e Albania:"Purtroppo non sarà con noi ed è comprensibile - ha dichiarato ieri in conferenza Paulo Sousa-. E' un momento difficile per lui, dobbiamo capirlo e rispettare la sua situazione, ora vuole un po' di tempo da trascorrere con la sua famiglia e gli daremo tutto il tempo di cui ha bisogno. Lo supportiamo pienamente, spero che torni presto a disposizione".