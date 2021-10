Juventus-Roma, alla ripresa del campionato Allegri potrebbe ritrovare Dybala

L'attaccante argentino ha saltato le gare con Chelsea e Toro. Potrebbe tornare in campo contro i giallorossi

È rimasta a casa la coppia difensiva Mancini-Ibanez, insieme a Smalling e Kardsorp. Zaniolo ha scelto di non partire per non rischiare di peggiorare quello che, ad ora, sembra essere soltanto un affaticamento muscolare. Proprio in ottica Juventus, il giovane ventindue romanista ha preferito optare per un lavoro a parte a Trigoria in questi giorni, per poter arrivare pronto alla sfida di Torino.