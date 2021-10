Smalling, un altro infortunio: lesione al flessore della coscia

Il centrale inglese starà fuori almeno 20 giorni: salterà le partite contro Juventus, Bodo e Napoli

Ennesimo infortunio per Chris Smalling: il difensore ha riportato una lesione al flessore della coscia destra e sarà fuori per per almeno 20 giorni. Salterà sicuramente le partite contro Juventus, Bodo, Napoli e Cagliari, potrebbe rientrare con il Milan, oppure in Conference League il 4 novembre con il Bodo al'Olimpico. Le sue condizioni saranno comunque valutate quotidianamente dallo staff sanitario di Trigoria. Durante la partita con l'Empoli l'inglese aveva già avvertito dei crampi chiedendo l'intervento del medico in campo, ha continuato a giocare ed è stato sostituito al 44' della ripresa con Ibanez. Il dolorenei giorni successivi anziché attenuarsi è aumentato e oggi è stato sottoposto a una risonanza risonanza magnetica che ha evidenziato la lesione muscolare. Un altro stop per il difensore, che da poco era rientrato in campo dopo i problemi al flessore della coscia sinistra a seguito dell'amichevole contro il Raja Casablanca del 14 agosto. Un anno devastante per il centrale acquistato la scorsa stagione per 15 milioni e che ha accusato una serie di infortuni che non gli hanno mai permesso di giocare con continuità. In totale è stato impiegato 1360 minuti, partendo titolare in campionato appena 13 volte. Quest'anno la storia sarebbe potuta essere diversa, ma i continui infortuni muscolari ne stanno già pregiudicando il rendimento.