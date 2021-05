Roma, testa al mercato: da Dzeko a Vlahovic e Belotti, rebus centravanti per Mou

Edin aspetta di parlare con Mourinho per decidere il futuro: piace in Mls. L'attaccante della Fiorentina piace ma costa tanto, più avvicinabile quello del Torino

Se non sarà lui, la Roma avrà comunque un centravanti come si deve. Vlahovic è una pista in salita considerate le richieste altissime della Fiorentina. L'agente si guarda intorno e tra le squadre interessate c'è anche quella giallorossa. Commisso spara altissimo (almeno 60 milioni) vista la stagione super ma l'arrivo di Mourinho potrebbe cambiare le carte in tavola e potrebbe spingere il giocatore a scegliere la Roma. Più avvicinabile Belotti, che si è salvato con il suo Torino e ora vuole cambiare aria: "Parlerò con lui e il suo agente e capiremo cosa fare", ha detto Cairo. Chi si è "offerto" è Giroud: "Se dovesse andare via uno tra Dzeko e Lukaku, potrebbe venire in Italia", le parole dell'intermediario per l'Italia.