Roma, tra gli oggetti danneggiati da papà Scamacca anche il trofeo bonsai – FOTO

Distrutto anche l'albero consegnato in occasione della Mabel Green Cup, amichevole estiva in cui i giallorossi superarono il Real Madrid ai calci di rigore

Tra gli oggetti distrutti dal padre di Scamacca c'è anche il curioso trofeo bonsai di Trigoria. Il papà dell'attaccante del Genoa, armato di spranga, si è introdotto due giorni fa nel centro sportivo giallorosso danneggiando alcune automobili e creando il panico tra i ragazzi delle giovanili. Alla furia dell'uomo non è scampato il piccolo albero, consegnato alla squadra in occasione della vittoria della Mabel Green Cup, competizione in gara secca amichevole organizzata l'11 agosto del 2019. La Roma in quell'occasione aveva superato il Real Madrid ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, portandosi a casa la pianta poi esposta nell'atrio principale del quartier generale del club. Sui social circola da ore l'istantanea del trofeo, danneggiato e tristemente ribaltato su un gradino. L'originale coppa era stata da sempre oggetto di colore sui social da parte dei tifosi.