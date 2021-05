Belotti alla corte di Mourinho: pronta l’offerta

Appare chiaro il futuro del capitano del Torino. Resta da capire dove giocherà la prossima stagione ma i giallorossi possono sfruttare una carta vincente

All'età di 28 anni da compiere “Il Gallo” si sente pronto per il grande salto e per un progetto vincente. Al Torino è consapevole di aver dato tutto e dopo aver raggiunto l'obiettivo della salvezza è pronto per una nuova avventura. Quella contro il Benevento sarà l'ultima partita in maglia granata per Andrea Belotti che dopo sei anni ha deciso di lasciare il Toro, nonostante Urbano Cairo fosse già pronto a rinnovargli il contratto in scadenza nel 2022. Come scrive Calciomercato.com il presidente attende proprio un faccia a faccia con il numero 9 per ufficializzare un addio che è già nell'aria da tempo. L'arrivo di José Mourinho è senza dubbio suggestivo per un attaccante ancora nel pieno della propria carriera e se arrivasse la chiamata dello Special One, Belotti non ci penserebbe un secondo ad accettare. Il tecnico portoghese avrebbe voluto già portarlo con sé quando sedeva sulla panchina del Tottenham. Il prezzo del cartellino del "Gallo" è pari a 30 milioni di euro ma Pinto è fiducioso di poter abbassare il prezzo con qualche contropartita gradita al Torino. Il contratto da 3,5 milioni di euro è già in cantiere. Sul giocatore va registrato anche l'interesse del Milan, che lo segue da tempo e vorrebbe puntare sul centravanti della Nazionale Italiana. Sembra evidente che la volontà del calciatore sarà decisiva.