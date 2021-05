La Roma segue l’affare Vlahovic: lontano il rinnovo con la Fiorentina

I giallorossi continuano a monitorare la situazione contrattuale dell'attaccante viola

L'agente dell'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic è a Firenze per ascoltare il patron Rocco Commisso, intenzionato a rinnovargli il contratto. Il numero 1 viola ha intenzione di soddisfare le richieste del numero 9 ma vuole tutelarsi inserendo nel contratto una clausola da 60 milioni di euro valida però dalla prossima estate. L'obbiettivo è quello di farlo restare a Firenze un altro anno ma c'è un altro dato da tenere in considerazione: l'ambizione del calciatore. Per un giocatore giovane avere l'opportunità di lavorarecon un allenatore come José Mourinho è sicuramente suggestiva e potrebbe essere una leva da sfruttare per portarlo a Roma già nel prossimo mercato estivo. I giallorossi però non sono gli unici interessati al calciatore. Come scrive TMW anche dall'estero le offerte non mancano, con il Lipsia che già la scorsa estate aveva sondato il terreno. Vlahovic ha ancora 2 anni di contratto con i viola e se non dovesse arrivare il rinnovo, la società di Commisso potrebbe seriamente valutare di cedere il giocatore.