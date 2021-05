Roma e Napoli su Milovanovic: è sfida per il nuovo De Ligt

Nome e origini serbe ma passaporto olandese, perché cresciuto ad Amsterdam, nell’Ajax. Ecco chi è la nuova stellina su cui i giallorossi e il club partenopeo hanno messo gli occhi addosso

Diciassette anni, origini serbe ma passaporto olandese, cresciuto ad Amsterdam nell’Ajax. Mateja Milovanovic in patria viene da qualcuno definito il “nuovo De Ligt”. Il difensore, scrive Chiara Zucchelli su Gazzetta.it, piace molto in Italia. Visto che con ogni probabilità non firmerà da professionista con l’Ajax, da settimane lo stanno osservando Roma e Napoli. È il capitano dell’Under 17 degli olandesi, indossa la maglia numero 4, è mancino, abbina tecnica e forza fisica. Per ora non c’è ancora una trattativa vera e propria con la famiglia, ma un interesse concreto questo sì. Nei mesi scorsi il ragazzo si è raccontato così: "Non sono un giocatore che vuole distruggere l'avversario, ma devo lavorare per diventare ancora più aggressivo nei duelli. L’avversario deve aver paura di me". Non poco, per un ragazzino di 17 anni. Piccola curiosità: su Instagram non arriva a mille follower ma tra questi c’è Cristian, il figlio di Francesco Totti.