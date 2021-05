Dzeko aspetta Mourinho

Il centravanti bosniaco attende la telefonata del tecnico per capire il futuro

Con l'arrivo di Mourinho c'è un programma ambizioso sì, ma a media scadenza, che vedrà la Roma passare necessariamente per vari step, come riporta Il Tempo. Uno di questi è la decisione su Dzeko. Ogni possibilità è ancora aperta, il bosniaco potrebbe essere il centravanti titolare dell’anno prossimo a servizio di Mourinho, ma il club è pronto anche ad accompagnarlo alla porta. La prossima settimana l’agente dell’attaccante, Alessandro Lucci, si confronterà con Pinto. Nel frattempo sarà lui stesso a parlare col Psg per capire se l’altro suo assistito Florenzi rimarrà a Parigi o meno. Su Dzeko la posizione della Roma è attendista. Se il bosniaco decidesse di restare nessuno lo forzerà ad andare via. In caso contrario, qualora il ragazzo trovasse un’altra offerta per chiudere la carriera altrove, il club non opporrebbe resistenza. E qui subentra il ruolo di Mourinho, il cui parere può cambiare le prospettive. Sia della Roma, che dovrà ascoltare le esigenze del tecnico, sia di Dzeko stesso: ha bisogno di sentirsi di nuovo importante e apprezzato dopo un anno turbolento e le ruggini con Fonseca.