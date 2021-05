Dzeko-Roma, aria di addio: il bosniaco aspetta Mou, ma è tentato dai Galaxy

Il procuratore Husaric spinge Edin verso gli Stati Uniti: "Non è ancora tutto fatto, ma so che partirà". La moglie Amra ha lavorato a Los Angeles come modella ed ha casa lì. Presto l'attaccante ascolterà lo Special One: separazione possibile

Redazione

Ancora una volta il vento d'estate spinge Dzeko lontano dalla Roma. L'attaccante bosniaco è tentato da un trasferimento negli Stati Uniti. La notizia è arrivata direttamente dal noto procuratore bosniaco Admir Husaric, che ha parlato di un possibile accordo con i Galaxy: "Da informazioni ottenute nei circoli dirigenziali so che andrà lì. Non vorrei rivelare i dettagli ora, perché la trattativa deve essere ancora conclusa". La famiglia del bomber è in effetti molto legata alla città di Los Angeles: la moglie Amra ci ha lavorato come modella e possiede ancora una casa nella città californiana. Sembra essere lei, in sostanza, la prima a volerlo convincere a cambiare aria. La figlia Sofia è inoltre cresciuta lì e ci tornerà per intraprendere gli studi.

Al contesto familiare si aggiungono poi anche le questioni tecniche ed economiche. Dzeko ha ancora un anno di contratto e il suo stipendio da 7,5 milioni di euro netti pesa molto sulle casse della Roma, che potrebbe decidere di sacrificarlo per sposare una strategia più sostenibile. Niente comunque, al momento, è ancora deciso. Molto dipenderà dal primo confronto tra Edin e Mourinho, che dovrà illustrare al bosniaco il suo progetto tecnico e stabilire se potrà ancora essere protagonista. Una sua eventuale permanenza costringerà comunque il club giallorosso anche a rivedere l'accordo economico, magari spalmando su più stagioni l'attuale stipendio per questioni di bilancio. Dzeko aspetta la chiamata dello Special One e intanto riflette, con la tentazione MLS all'orizzonte.