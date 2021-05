Morabito, intermediario di Giroud: “Serie A possibile se partono Dzeko o Lukaku”

"Olivier può venire in Italia. Il Chelsea stia provando a rinnovare, ma non c'è niente di concreto"

Il noto intermediario di mercato Vincenzo Morabito ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del futuro di Olivier Giroud, per il quale cura gli interessi sul mercato italiano. Queste le sue parole sul futuro dell'attaccante del Chelsea: "Olivier può venire in Italia. Il Chelsea stia provando a rinnovare, ma non c'è niente di concreto. Vedremo cosa accadrà con Dzeko e Lukaku: se lasceranno Roma e Inter, Giroud potrebbe approdare in Italia". Giroud era già finito tempo fa nel mirino del club giallorosso e di alcuni club italiani, tra cui la stessa Inter e la Lazio che nel gennaio del 2020 era andata molto vicina a chiudere per il giocatore. Il contratto di Giroud con il club londinese scadrà alla fine di questa stagione.