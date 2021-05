Fonseca, c’è anche la Fiorentina

Il portoghese sarebbe interessato a rimanere in Italia

Ancora una partita e Fonseca non sarà più l'allenatore della Roma. Il portoghese sarebbe interessato a rimanere in Italia e così su di lui ci sarebbe l'interesse della Fiorentina, scrive La Gazzetta dello Sport. Il no definitivo di Gattuso non è ancora arrivato ma nel frattempo la società viola sonda il terreno. Tra gli altri candidati c'è Marcelino, che sarebbe l'identikit perfetto per il club toscano: un giochista. I dirigenti della Fiorentina si sono poi visti offrire a più riprese l'ex allenatore della Roma Rudi Garcia, anche se non convince.