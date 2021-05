Cairo: “Parlerò con l’agente di Belotti, dobbiamo capire bene che cosa vuole”

Il presidente del Torino non si è sbilanciato sul futuro dell'attaccante, che piace molto anche alla Roma

Urbano Cairo non si sbottona sul futuro di Belotti. Il presidente del Torino ai microfoni di Radio24 si è lasciato andare ad un commento sulla situazione dell'attaccante azzurro, il cui contratto con il club è in scadenza nel 2022. Queste le parole del patron: "Il nostro direttore sportivo, Davide Vagnati, sta già parlando con il procuratore di Belotti e lo devo fare anche io. Dobbiamo capire bene quello che vuole lui e quello che vogliamo noi". Belotti è tra i nomi sulla lista del gm della Roma Tiago Pinto per rinforzare l'attacco il prossimo anno. Il bomber è un pallino di Mourinho, che lo aveva attenzionato e richiesto anche nel corso della sua esperienza al Tottenham. Per il giocatore i granata continuano a sparare alto, chiedendo circa 50 milioni di euro. Su Belotti c'è da tempo anche l'interesse del Milan.