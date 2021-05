Mou, un tesoretto in prestito

Sono diversi i giocatori che ritorneranno all base. L'obiettivo di Pinto è quello di cederli per fare qualche colpo mirato

Nell'attesa di regole definitive sul Fair Play finanziario la sensazione all’interno delle società è che l’orientamento si stia spostando verso investimenti senza sprechi, con clausole come il salary cap e una luxury tax. Come scrive Stefano Carina su Il Messaggero, Pinto non avrà l'obbligo di dover rientrare di decine di milioni entro il 30 giugno. Il piano del GM portoghese è chiaro: cedere quanto prima dei calciatori (ai quali vanno aggiunti Fazio, Perez, Pastore) per poi poter avere più possibilità di acquistare. Il vero obiettivo è puntare su 2-3 colpi che possano realmente alzare il livello della squadra. Altra grana da risolvere quella legata ai prestiti. Sono 6 i calciatori importanti pronti a tornare e che pesano sulle casse circa 30 milioni lordi di stipendi. L’unico vicino alla cessione definitiva è Florenzi, per il quale il Psg ha un diritto riscatto fissato a 9 milioni. Per gli altri, fra cui Olsen, Kluivert e Under, bisognerà trovare una soluzione.