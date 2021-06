Roma, la Juventus su Xhaka. Pau Lopez verso l’addio. Ecco lo staff di Mourinho

Sul centrocampista svizzero anche la società piemontese. Il portiere spagnolo fa le valigie direzione Marsiglia. Zaniolo scalpita per rientrare

Il nome di Granit Xhaka è sempre sul taccuino di Tiago Pinto. Al termine della grande prestazione di ieri con la Svizzera che ha eliminato la Francia dall’Europeo, si è così espresso: “Vedremo come andrà. Tutti sanno cosa rappresenta la Roma. Ora sono un giocatore dell'Arsenal. Parlerò del futuro dopo gli Europei e spero di rimanere qui più a lungo possibile.” Secondo quanto riporta Sky Sport la Roma avrebbe offerto 12 milioni di euro più bonus e la trattativa con i Gunners sarebbe ad un punto di svolta. Sul mediano è da registrare anche l'interesse della Juventus, che monitora la situazione nel caso non andasse in porto la trattativa per arrivare a Locatelli. Oltre al centrocampo la Roma sta valutando anche la questione legata al portiere. Rui Patricio è sempre in pole position per diventare il nuovo estremo difensore , nonostante l’errore con la nazionale portoghese, al posto di Pau Lopez. Proprio lo spagnolo è al centro di una trattativa che lo vedrebbe vicino al Marsiglia. Questa mattina lo spagnolo è stato a Trigoria e nei prossimi giorni dovrebbe lasciare la capitale per approdare in Ligue 1.