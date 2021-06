La Roma cerca il tesoretto: da Under e Pau Lopez 27 milioni

Si lavora alla cessione dei due esuberi al Marsiglia

Settimana decisiva per il mercato della Roma. Il gm Tiago Pinto accelera per Rui Patricio e Granit Xhaka ed è pronto a chiudere anche i primi due colpi in uscita. I giallorossi stanno lavorando sulle cessioni di Cengiz Under e Pau Lopez al Marsiglia. Tutte e due le operazioni sono prestiti onerosi con diritto di riscatto, che può diventare obbligo in base alle presenze, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Se si dovesse trovare l'accordo, i giallorossi potrebbero incassare 27 milioni di euro (15 per lo spagnolo, 12 per il turco). Soldi importanti per il mercato, anche se non garantiti. Ma da quel punto di vista a Trigoria vogliono essere ottimisti.