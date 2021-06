Fretta Roma: Pinto adesso accelera per Rui Patricio e Xhaka

Mourinho arriva venerdì, il g.m. prova a dargli subito i due rinforzi. Lo svizzero: «Pronto per la Capitale»

Adesso è il momento di stringere, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Perché José Mourinho (che dovrebbe sbarcare a Roma venerdì prossimo, al massimo nella giornata di sabato) vorrebbe finalmente avere notizie positive dal mercato. Dove le mosse giallorosse sono tutte nelle mani di Tiago Pinto. Che, è vero, prima di comprare deve riuscire a vendere (e, in tal senso, i prossimi giorni potrebbero essere importanti per Under e Pau Lopez al Marsiglia), ma è anche vero che il tempo si accorcia sempre di più verso l’inizio ufficiale della stagione. E anche se entrambi il 6 luglio non sarebbero a Trigoria, le strade che portano a Rui Patricio e Xhaka sono sempre quelle più battute per andare a rinforzare la Roma. Per il primo, il portiere, la Roma sta cercando di accelerare nella trattativa con gli inglesi del Wolves che continuano a chiedere 12 milioni. La Roma è pronta a salire a 7 milioni e magari a metterci su 2-3 milioni in bonus. La speranza è di chiudere così, ma se Pinto non dovesse riuscirci allora potrebbe anche decidere di virare su Pierluigi Gollini. Nel frattempo ieri Xhaka ha dimostrato ancora una volta di più perché Mourinho l’ha indicato come l’uomo giusto per dare equilibrio alla Roma. Anche qui, però, Pinto non riesce a sbloccare la situazione, fermo come offerta ai 16 milioni di euro rifiutati una decina di giorni fa. È la guerra dei nervi, con l’Arsenal che vuole almeno 22 milioni, sicuramente non meno di venti. Anche qui, in caso, un’alternativa nella testa del g.m. giallorosso c’è e si chiama Gustavo Luiz, il brasiliano dell’Aston Villa attualmente impegnato in Coppa America con la sua nazionale.