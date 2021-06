Calciomercato Roma, Spinazzola interessa a PSG e Barcellona

I due club avrebbero chiesto informazioni sul giocatore, tra i migliori a Euro 2020

Le big d'Europa mettono gli occhi su Spinazzola, e non poteva essere altrimenti visto le prestazioni che il terzino della Roma sta collezionando a Euro 2020. Dopo Chelsea e Real Madrid, anche il Barcellona e il PSG avrebbero chiesto informazioni sull'esterno della Roma, fa sapere Sky Sport. I giallorossi non vorrebbero privarsi di uno dei migliori giocatori in rosa, ma dopo le prestazioni convincenti con la Nazionale italiana dovranno resistere agli assalti milionari delle migliori squadre d'Europa.