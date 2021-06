Calciomercato Roma, la Juventus si inserisce per Xhaka

La società piemontese pronta a virare sul 10 della Svizzera se dovesse saltare l'affare Locatelli

La partita di altissimo livello offerta ieri con la Svizzera ha attirato l'interesse di vari club su Xhaka. Sul numero 10 elvetico, sotto contratto con l'Arsenal, ci sarebbe anche la Juventus, come riporta Calciomercato.it. La società piemontese, se dovesse saltare la trattativa con il Sassuolo per Locatelli, puntereste sul calciatore dei Gunners, su cui è forte l'interesse della Roma. I giallorossi, come ultima offerta, hanno proposto 12 milioni di euro più 3 di bonus all'Arsenal che però non sembra voler recedere dalla sua idea di incassarne 20. In questa fase di stallo potrebbe approfittarne proprio la Juventus, anche se Xhaka ha più volte manifestato il suo gradimento per l'approdo nella capitale e soprattutto per la possibilità di lavorare sotto la guida tecnica di José Mourinho, suo grande estimatore.