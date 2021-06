Olimpiadi, Mourinho sorride: Villar e Mayoral non convocati dalla Spagna

I due spagnoli saranno a disposizione dello Special One per il ritiro e non voleranno a Tokyo

Alla fine ha "vinto" la Roma. Gonzalo Villar e Borja Mayoral non sono stati convocati dalla Spagna per le Olimpiadi e saranno a disposizione per il ritiro con i giallorossi, come aveva chiesto Jose Mourinho. L'attaccante sarà operativo già dal 6 luglio, giorno del raduno. Il centrocampista, che ha giocato gli Europei Under 21, avrà qualche giorno in più di riposo. Le Furie Rosse hanno ufficializzato la lista del ct De La Fuente, dalla quale mancano i due romanisti. Stesso discorso per Roger Ibanez, che ha rinunciato alle Olimpiadi con il suo Brasile.