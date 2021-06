Svizzera, Xhaka: “Non parlo ancora italiano ma tutti sanno cosa significa la Roma”

Le parole del centrocampista: "Parlerò del futuro dopo gli Europei e spero di rimanere qui più a lungo possibile"

La Svizzera ha eliminato la Francia agli ottavi degli Europei e uno dei migliori in campo è stato Xhaka , che a fine partita ha anche ottenuto il premio di "Star of the match". Il centrocampista è al centro di una trattativa di calciomercato tra Roma e Arsenal e a Sky Sport, nel post gara, si è parlato proprio di questo.

Ti ho chiesto se volevi parlare in italiano e mi hai detto 'non ancora', e in futuro? Beh è sempre interessante imparare una nuova lingua. Ho imparato l'inglese, perché non imparare l'italiano?