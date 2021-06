Mourinho, la presentazione il 5 luglio ma c’è il rischio quarantena

Il tecnico dovrà sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 5 giorni

La normativa italiana è chiara: la legge impone a coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia nel Regno Unito dovranno sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 5 giorni.

Mourinho, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, si è trasferito in Portogallo nel weekend del 19-20 giugno, il dubbio riguarda soltanto se sia tornato a Londra anche per solo 24 ore. Paradossalmente il problema si pone più per l’attesa della conferenza stampa che la Roma aveva previsto, inizialmente, per il 5 luglio. Un programma serrato al limite del praticabile, ma il problema potrebbe essere risolto consentendo ai media inglesi di collegarsi in videoconferenza da remoto.