Zaniolo a Trigoria precede la squadra. Mou sbarca in città

Nicolò scalpita nel rientrare a quasi un anno di distanza dal secondo infortunio al ginocchio. Lo Special One in arrivo venerdì o sabato

Questa è la settimana dell’arrivo di Mourinho a Roma e quella del ritorno anticipato di Zaniolo a Trigoria, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Il giocatore oggi è atteso al Centro Sportivo per sottoporsi al tampone necessario per riprendere a lavorare nella giornata di domani. Il talento della Roma si sente costantemente con Mourinho ed il suo staff per tenerli al corrente della sua condizione fisica. Ha lavorato nelle ultime settimane, rinunciando alle vacanze, al Kinemove Center vicino a La Spezia.