Errore con il Belgio: Rui Patricio è già sotto processo

Sui social c’è chi gli dà fiducia e c’è chi gli preferisci l’infortunato Pau Lopez o il redivivo Olsen

Non è ancora un calciatore della Roma, ma Rui Patricio ha già diviso la tifoseria, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Al portiere del Portogallo è attribuita gran parte dell’eliminazione della Nazionale contro il Belgio, per il suo intervento non irreprensibile in occasione del gol di Hazard. Qualcun altro, invece, ricorda la gran parata fatta contro la Francia sul tiro di Pogba. Altri tifosi, poi, cercano di trovare equilibrio.