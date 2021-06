Roma, ecco i nomi dello staff di Mourinho

Gli uomini dello Special One: da Rapetti a Cerra, ecco i collaboratori del portoghese nella nuova avventura in giallorosso

Si alza il sipario anche sullo staff di José Mourinho. Nomi come Joao Sacramento (vice) e Nuno Santos (preparatore dei portieri) erano già noti, ora il puzzle va a completarsi in vista del raduno a Trigoria del 6 luglio. Stefano Rapetti, ex preparatore atletico del Torino, sarà Head of Fitness della Roma e si occuperà della preparazione atletica. Insieme a lui ci sarà Carlos Lalin che ricoprirà il ruolo di responsabile della riatletizzazione, già nello staff dello Special One al Tottenham. Il ruolo di department match sarà affidato a Michele Salzarulo, uomo scelto dalla società e in passato analyst dell'Inter. Il ruolo di Data Analyst sarà invece affidato a Giovanni Cerra, già con Mourinho allo United. Il vice del portoghese sarà appunto Joao Sacramento, al fianco dello Special One dall'avventura con gli Spurs.