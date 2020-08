Roma, Peres e Kluivert positivi al Covid. Kolarov vicino all’Inter, per Dzeko-Juve “serve” Milik

Ritardi sulla tabella di marcia per la Roma: il club, dopo le nuove positività al coronavirus di Bruno Peres e Kluivert (che vanno ad aggiungersi a Mirante e Carles Perez), si è trovata costretta ad annullare il primo allenamento pre-stagionale, previsto oggi alle 18 a Trigoria. Il terzino brasiliano ha reso noto il suo stato di salute su Instagram, facendo sapere quanta sia la voglia di tornare già a disposizione di Fonseca: “Sto bene e non ho sintomi. Ora rispetterò i giorni di isolamento ma non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare con il resto della squadra in vista dell’inizio di stagione”. Intanto viene reso noto anche il nome della seconda sfidante che la Roma incontrerà nelle amichevoli pre-season: aspettando mercoledì per il sorteggio del prossimo campionato, i giallorossi dopo il Benevento (5 settembre) incontreranno il Frosinone (9 settembre alle 18).

Calciomercato Roma, Kolarov verso l’Inter. La Juve offre un biennale a Dzeko. Sirigu resta al Torino

Roma bloccata quindi sulla preparazione, ma attivissima sul mercato: dopo il cambio di agente, Kolarov ha già dato la sua disponibilità per il trasferimento all’Inter. Giallorossi e nerazzurri che ora stanno trovando la quadra sull’indennizzo da pagare: il club di Zhang è pronto all’esborso cash per un totale di 2 milioni di euro, senza aggiungere alcuna contropartita tecnica. La Roma potrà comunque contare su Riccardo Calafiori, che spera in una promozione in prima squadra, per sostituire il serbo. Nel caso in cui i giallorossi non riescano a riportare Smalling nella capitale, poi, è pronta la virata su Armando Izzo del Torino. Sempre in casa granata, chiusura del diesse Vagnati per Sirigu: “Rimane al 100%, sarei un matto a dire che è sul mercato”.

Capitolo Dzeko: la Juventus offre un biennale al capitano bosniaco, assicurando oltretutto lo stesso ingaggio che percepisce nella Roma (7,5 milioni a stagione). Ora si attende solo il sì di Arkadiusz Milik ai giallorossi per chiudere con la stretta di mano ai bianconeri: c’è l’intesa con il polacco sull’ingaggio (circa 4,5 milioni netti a stagione più bonus), per uno scambio secco con Under e Riccardi. Nel frattempo il Besiktas punta Santon, che però sarebbe disposto a partire solo a titolo definitivo, senza passare prima dal prestito. Da registrare infine l’interesse di Cosenza, Pordenone e Vicenza per Antonucci.