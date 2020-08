Kolarov verso l’addio, Calafiori spera nella promozione in prima squadra

Aleksandar Kolarov è vicino all’addio alla Roma e i giallorossi potrebbero avere il sostituto già in casa. Riccardo Calafiori nel finale della scorsa stagione ha mostrato qualità importanti e ha conquistato la fiducia di Fonseca, che nel match contro la Juventus allo Stadium gli ha concesso l’esordio da titolare. Come riporta Chiara Zucchelli su gazzetta.it, se dovesse concretizzarsi il passaggio del terzino serbo all’Inter, la speranza di Calafiori e del suo entourage è di avere la promozione in prima squadra.

Con Spinazzola destinato a essere il titolare della fascia sinistra nella nuova stagione, il classe 2002 potrebbe diventare la sua alternativa e realizzare quindi definitivamente il salto nel calcio dei grandi. Ieri il suo agente Mino Raiola era a Trigoria. Chissà che non si sia parlato anche di questo.