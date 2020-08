Kluivert positivo al coronavirus: è il quarto calciatore della Roma

Justin Kluivert è il quarto positivo al Covid-19 in casa Roma. Dopo Antonio Mirante, Carles Perez e Bruno Peres (il brasiliano ha informato oggi delle sue condizioni tramite il suo profilo Instagram), l’olandese si aggiunge alla lista dei contagiati. Già oggi il club aveva scelto di annullare gli allenamenti, inizialmente previsti alle ore 18, a causa delle condizioni di Bruno Peres. Domani è previsto un secondo ciclo di tamponi e, una volta ottenuti i risultati, si deciderà come riprendere con le attività sportive.

Kluivert ieri ha incontrato anche il suo agente Mino Raiola che è stato a Trigoria per una visita di cortesia ai suoi assistiti. La ripartenza del campionato è prevista per il 19 settembre e Justin dovrà restare in isolamento fino a pochi giorni prima.