Calciomercato Roma, la Juventus offre un biennale a Dzeko

Edin Dzeko è sempre più vicino alla Juventus. Il centravanti e capitano della Roma ieri ha avuto un contatto telefonico con il CEO Fienga, che era a Milano. Nel mentre continua il pressing della Juventus di Pirlo, che lo considera come prima scelta per il suo nuovo attacco. Da Torino sono pronti a garantire l’ingaggio che il bomber di Sarajevo percepisce alla Roma: 7,5 milioni per un biennale, riporta calciomercato.it. La valutazione del cartellino si aggira sui 18 milioni, e si sta lavorando sulle contropartite tecniche da inserire nella trattativa per abbassare l’indennizzo cash che andrebbe nelle casse giallorosse. Con il tempo per Dzeko si è fatto sempre più complicato rifiutare la Juventus, considerata come la migliore possibilità per arrivare ad un trofeo nel minor tempo possibile.